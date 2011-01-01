Играем по-взрослому
Давайте разберёмся, насколько вредно общение с гаджетами, какие навыки они развивают у малышей.
Играем по-взрослому
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Съесть чтобы похудеть!
Успешно справиться с надоевшим жирком помогут специальные продукты для похудения.
Съесть чтобы похудеть!

Электроэпиляция - через боль к счастью

Удаление нежелательных волос с помощью электроэпиляции - испытание не из лёгких. Почему так дорого, долго и больно?

ВНИМАНИЕ! Открылся новый проект журнала Мурана Кукла - твой гид в мире модных брендов

Футболки со сказочными принтами
Пожалуй, это самая добрая идея – поселить образы любимых героев детства на одежду.
Футболки со сказочными принтами

Зима - есть повод!

На этот раз мы предложим новые идеи, как провести зимнее время с удовольствием.

Ребёнок в самолете

Отправляемся в дорогу с маленьких ребёнком: на самолете.

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Женский каталог обуви Mascotte Осень Зима 2016
Недвижимый комфорт
Дом мечты складывается из: нашего настроения, финансовых возможностей, вкуса и смелости воплотить в жизнь самые смелые фантазии.
Недвижимый комфорт

Большой Gulliver для маленьких ребят

В игрушки Gulliver с удовольствием играют не только малыши, но и их родители. Всё дело в том, что компания уделяет большое внимание их созданию, изобретая увлекательные и одновременно развивающие игры

Левитация - фото иллюзия
Для таких фотографий «в полёте» не нужна специальная техника: достаточно фотокамеры и штатива. Ну и немного воображения, конечно. А полученный эффект потрясает любого неискушенного зрителя.
Левитация - фото иллюзия

Лечение запоров у детей

Несмотря на то, что тема, затронутая в этом материале, очень деликатная, доставляет она немало головных болей родителям. Запоры у детей встречаются нередко, зачастую сами по себе не страшны с медицинской точки зрения и проходят самостоятельно.

Как правильно кормить малыша!

Первое, с чем сталкивается молодая мама после того, как берёт на руки своё любимое дитя – желание его покормить. А вот как это сделать правильно расскажем в этой статье!

Корейский дизайн со швейцарской начинкой
Часы скорее украшение, чем механизм отсчитывающий время, именно поэтому каждые часы Romanson неповторимы. Это единственный бренд, модели которого так сильно отличаются друг от друга.
Корейский дизайн со швейцарской начинкой
Смесь технологии и моды
Невыносимый дискомфорт от закрытой недышащей обуви и креативный подход к решению проблем привели к появлению новой обуви Geox.
Смесь технологии и моды

Американское время знает счёт

Если задаться вопросом, что такое Timex в наши дни, то невозможно ответить в двух словах. Это, конечно же, легенда, история успеха и пример талантливого маркетингового управления.

Смесь Hipp от заботливого папы
Мамы во всём мире доверяют значку «BIO» на упаковках Hipp. Эта компания отказалась от использования химических удобрений и объединила около 3000 фермерских хозяйств по всему миру, которые занимаются био-выращиванием и био-животноводством.
Смесь Hipp от заботливого папы

Анджелина Джоли

Миссис Джоли на протяжении многих лет является эталоном красоты для мужчин и эталоном подражания для многих женщин.

Иван родил девчонку, велел тащить пеленку...
Еще совсем недавно он в позе эмбриона уютно располагался у мамы в животе. Малышу требуется время, чтобы освоиться в новом мире. И в этом ему помогает пеленание, но не тугое, а свободное!
Иван родил девчонку, велел тащить пеленку...

Королевские хронометры Patek Philippe

Наличие модели Patek Philippe на запястье человека уже многое может сказать нам о её обладателе. Это не просто обеспеченный, а обязательно состоявшийся человек – образованный, целеустремленный и независимый.

Жизнь – это движение. Движение - это Sprandi
Sprandi разрабатывает свои коллекции для активных, харизматичных и целеустремлённых людей, привыкших действовать и самостоятельно принимать решения.
Жизнь – это движение. Движение - это Sprandi

Знаменитая обувь Bally

Она умеет раскрасить серые будни яркими живыми оттенками...

Полярное чудо

Мы предлагаем вам запечатлеть одно из самых прекрасных чудес света! Вы наверняка видели его на фотографиях...

Спорт по-французски от Decathlon

Вот уже почти 40 лет компания Decathlon следует своей миссии «сделать спорт доступным для каждого».

Вдохновение Thierry Mugler
Несмотря на эпатаж, у маэстро всегда получалось создавать одежду «для жизни».
Вдохновение Thierry Mugler

Фантазии Fendi

Fendi стряхнул «нафталиновую пыль» с меховых изделий, создавая уникальные фантазийные вещи, о чём другие модные дома даже и мечтать не смели.

Coach - узнать на ощупь!

Главное отличие сумок Coach – великолепное качество используемой кожи и замши, для создания коллекций приобретаются только дорогие материалы.