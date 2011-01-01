Электроэпиляция - через боль к счастью
Удаление нежелательных волос с помощью электроэпиляции - испытание не из лёгких. Почему так дорого, долго и больно?
ВНИМАНИЕ! Открылся новый проект журнала Мурана Кукла - твой гид в мире модных брендов
Зима - есть повод!
На этот раз мы предложим новые идеи, как провести зимнее время с удовольствием.
Ребёнок в самолете
Отправляемся в дорогу с маленьких ребёнком: на самолете.
Большой Gulliver для маленьких ребят
В игрушки Gulliver с удовольствием играют не только малыши, но и их родители. Всё дело в том, что компания уделяет большое внимание их созданию, изобретая увлекательные и одновременно развивающие игры
Лечение запоров у детей
Несмотря на то, что тема, затронутая в этом материале, очень деликатная, доставляет она немало головных болей родителям. Запоры у детей встречаются нередко, зачастую сами по себе не страшны с медицинской точки зрения и проходят самостоятельно.
Как правильно кормить малыша!
Первое, с чем сталкивается молодая мама после того, как берёт на руки своё любимое дитя – желание его покормить. А вот как это сделать правильно расскажем в этой статье!
Американское время знает счёт
Если задаться вопросом, что такое Timex в наши дни, то невозможно ответить в двух словах. Это, конечно же, легенда, история успеха и пример талантливого маркетингового управления.
Анджелина Джоли
Миссис Джоли на протяжении многих лет является эталоном красоты для мужчин и эталоном подражания для многих женщин.
Королевские хронометры Patek Philippe
Наличие модели Patek Philippe на запястье человека уже многое может сказать нам о её обладателе. Это не просто обеспеченный, а обязательно состоявшийся человек – образованный, целеустремленный и независимый.
Знаменитая обувь Bally
Она умеет раскрасить серые будни яркими живыми оттенками...
Полярное чудо
Мы предлагаем вам запечатлеть одно из самых прекрасных чудес света! Вы наверняка видели его на фотографиях...
Спорт по-французски от Decathlon
Вот уже почти 40 лет компания Decathlon следует своей миссии «сделать спорт доступным для каждого».
Фантазии Fendi
Fendi стряхнул «нафталиновую пыль» с меховых изделий, создавая уникальные фантазийные вещи, о чём другие модные дома даже и мечтать не смели.
Coach - узнать на ощупь!
Главное отличие сумок Coach – великолепное качество используемой кожи и замши, для создания коллекций приобретаются только дорогие материалы.